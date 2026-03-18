Romanya’da düzenlenen görev kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları görev aldı.

NATO ile Eş Güdümlü Faaliyet

Açıklamada, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile koordineli şekilde icra edilen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri çerçevesinde eğitimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu faaliyetlerin, NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Türkiye’den F-16 Katkısı

Eğitim görevine Türkiye adına 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 2 adet F-16 savaş uçağının katıldığı bildirildi. Türk jetlerinin NATO hava sahasındaki görevlerde etkin rol üstlenmesi dikkat çekti.

Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Gerçekleştirilen eğitim faaliyeti, NATO müttefikleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Türkiye’nin bu tür görevlerde aktif yer alması, ittifak içindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

HABER KAYNAK: TEKHA