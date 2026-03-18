Bazı çevrelerin Türkiye’yi çatışma ortamına çekmeye çalıştığını belirten Çelik, "Türkiye bu ateşten uzak duracaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken gündeme dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Dünyanın büyük bir savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Çelik, uluslararası düzenin tahrip edildiğine dikkat çekti.

"BM Düzeni Bizzat Konsey Üyeleri Tarafından Tahrip Ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Sekreteri Guterres’e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü takdim etmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Kuralların ortadan kalktığı, kuralsız bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bütün bu kuralsızlığın içerisinde Birleşmiş Milletler (BM) düzeni doğrudan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri tarafından tahrip ediliyor ve değerleri ortadan kaldırılıyor. Her tarafta savaş tamtamlarının çaldığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ödülü vermesi, Türkiye'nin kurallara ve değerlere dayalı uluslararası düzene bağlılığını gösteren önemli bir yaklaşımdır."

"İran Gayrimeşru Bir Saldırıyla Karşı Karşıyadır"

İran’a yönelik saldırıları "hukuksuz" olarak nitelendiren Çelik, çözümün sadece diplomasi masasında olduğunu vurguladı:



"Uluslararası hukuk açısından İran; tamamen haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz, gayrimeşru bir saldırıyla karşı karşıyadır. Rejim, güvenlik, nükleer ve füzeler ile ilgili sorunların çözüleceği yer müzakere masasıydı. Ancak barış iradesi hedef alındı. Bu gidişin sonu iyi değil; işi başlatanların kontrol edemeyeceği bir noktaya gidiyor. İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması felakettir. Devletleri terör örgütlerinden ayıran şey kurallı hareket etmeleridir. İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrimeşru ve vahşidir."

Mezhep Tartışmaları ve Milli Güvenlik Uyarısı

İç kamuoyunda yürütülen tartışmalara değinen Çelik, mezhepçilik üzerinden yapılan analizlerin "bağışıklık sistemini zayıflatmaya yönelik" dış destekli hamleler olduğunu söyledi:



"İç kamuoyumuzda bu meseleler değerlendirilirken mezhep tartışmalarından uzak durulması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman, 'Mesele Sünnilik-Şiilik meselesi değil, Müslüman olma meselesidir' yaklaşımını ortaya koydu. Komşumuz İran haksız bir saldırıya uğrarken durulması gereken yer; Türkiye'nin milli güvenliği ve bölge barışının korunmasıdır."

"Siyonist Çevreler Türkiye'yi Ateşe Çekmek İstiyor"

İran’ın Türkiye’ye füze atması iddialarına ve radar kayıtlarına değinen Çelik, Türkiye’nin güvenliğinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi:



"İran tarafı, 'Türkiye'yi hedef alacak bir füze atmadığını' söylüyor ancak bizim de çeşitli radar sistemleriyle gördüğümüz şeyler var. Türkiye dünya üzerinde milli güvenlik açısından en hassas ülkelerden bir tanesidir. Milli güvenliğimiz; erteleme, pazarlık veya herhangi bir tenzilatı kabul etmez. Özellikle birtakım Siyonist çevrelerde, 'Türkiye'yi bu ateşin içine sokmaya çalışan yaklaşımları' görüyoruz. Türkiye bu ateşten uzak duracaktır. Bugün Türkiye bir barış ülkesi olma iradesini en güçlü şekilde korumaktadır."

CHP ve Özgür Özel’e Sert Eleştiri

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddialarına ve savunma sanayii eleştirilerine tepki gösterdi:



"Özgür Özel'in önüne koyulan bir iddia silsilesini büyük bir icat gibi okuduğunu sonrasında ise bunun yalan olduğunu pek çok kez gördük. Dış politikadan iç politikaya kadar her taraf yangın yeriyken Özgür Özel, Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alıyor. Komşu ülkelerin bizi rakip görerek hedef almasını anlarız ancak bu iş neden Özgür Özel'e düşüyor? CHP gündemine hakim değil, kes-kopyala-yapıştır gündemiyle hareket ediyor. Özgür Özel cumhuriyet tarihinde şu rekora sahip: Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçidir. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor."

HABER KAYNAK: ANKARA / TEKHA