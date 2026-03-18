Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY helikopterinin 10 yıllık titiz bir çalışma sonucunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) "TİP Sertifikası" aldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise 75 adetlik sipariş paketinin üretime alındığını ve sivil alandaki ilk teslimatın Sağlık Bakanlığı’na yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını, düzenlenen törenle Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e takdim etti. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun da katıldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, yerli teknolojinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

"10 Yıllık Yoğun Süreç Başarıyla Tamamlandı"

Bakan Uraloğlu, GÖKBEY'in sertifikasyon sürecine ilişkin teknik detayları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



"Gökbey, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği TİP sertifikasına kavuştu. Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır. İHA/SİHA teknolojilerinden MİLGEM’e, TCG Anadolu’dan TÜRKSAT 6A’ya kadar pek çok alanda gökyüzünde ve denizlerde söz sahibi olduk. Elektrikli trenlerimiz ve sürücüsüz metrolarımız raylara indi. İşte bu büyük yolculuğun yeni bir zirvesi de bugün karşımızda. 23 Mart 2016'da başlayan süreçte; 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı ve Şubat 2026'da gerçekleştirilen doğrulama uçuşları ile uluslararası standartlara tam uyum sağlandı."

Türkiye Dünyadaki Sayılı Ülkeler Arasına Girdi

Sürecin Kamusal Dönüşüm Modeli (KDM-ERP) ile dijital ortamda yönetildiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Artık ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz" dedi.

75 Adet Sipariş Verildi: İlk Teslimat Sağlık Bakanlığı’na

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY’in seri üretim aşamasına geçtiğini müjdeleyerek şu bilgileri verdi:



"Bugün TİP sertifika onayını alan helikopterimizin seri üretimine başladık. Siparişlerimizi şirketimize verdik. Bugün itibariyle 75 helikopterimiz için firmamız siparişi almış ve üretime başlamış durumda. Hatta 5 helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığımıza geçtiğimiz yakın süreçte teslim etti. Ama sivil havacılık anlamında ilk test edeceğimiz helikopterimiz Sağlık Bakanlığımıza olacak. Sağlık Bakanlığımız böyle genel maksat alanında kullanılabilecek yerli milli ürünü tercih ettiler. Allah nasip ederse temmuz ayında ilk helikopteri Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Yıl sonuna doğru 2'nci helikopteri, 2027 yılı ortalarında da 3'üncü helikopteri teslim etmiş olacağız. 6 ay sırayla bu helikopterler teslim edilmiş olacak."

