Bakan Işıkhan, imalat sektöründeki işletmelere 50 milyon liraya kadar finansman desteği verileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Trabzon’da düzenlenen "Trabzon İş Dünyası İftar Buluşması" programına katıldı. Programda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Işıkhan, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik hazırlanan yeni destek paketlerinin detaylarını paylaştı.



İmalat Sektöründeki KOBİ'lere 50 Milyon TL'ye Kadar Finansman

Bakan Işıkhan, sanayicinin üzerindeki yükü hafifletmek adına devasa bir bütçe ayırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık. İmalat sektöründeki KOBİ’lerimiz için; 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Kamuoyunda '5 puan teşviki' olarak bilinen uygulamayı da imalat sektöründe aynı şekilde sürdürüyoruz. 2004 yılından bugüne kadar Türkiye’de toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik."

Tekstil ve Mobilya Sektörüne Çalışan Başına Destek

İstihdamı korumaya yönelik yeni bir teşvik programını daha açıklayan Işıkhan, "Sigortalı sayısını koruyan tekstil ve mobilya işletmelerimize, çalışan başına 3 bin 500 TL destek vereceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin son 13 yılın en düşük işsizlik oranlarına ulaştığını ve işsizlik rakamlarının 3 yıldır tek hanelerde seyrettiğini vurguladı.



"Trabzon Anadolu'nun Dünyaya Açılan Kapısı"

Trabzon ekonomisinin savunma sanayiinden turizme kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, kentteki yatırımlara ilişkin şu verileri paylaştı:



"Trabzon’daki yatırımın ve üretimin devam etmesi için bugüne kadar, 80 binden fazla işyerine, toplamda 6,6 milyar lirayı aşan teşvik ve destek sağladık. Yine işbaşı eğitim programlarımızdan 23 bin 600 gencimiz yararlandı. Bizim derdimiz bu ülkenin kalkınması; sevdamız ise milletimize iş ve aş kapısı açılmasıdır. Sizler ürettikçe, bizler de sizin için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

HABER KAYNAK: TRABZON / TEKHA