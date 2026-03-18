CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin hazırladıkları dosyayı kamuoyuyla paylaştı. Gürlek’in 19 yıllık toplam maaşının 45 milyon lira olduğunu belirten Özel, "Elde 452 milyon liralık gayrimenkul değeri var. Bu mülkleri 190 yılda alamazdı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin hukuk sistemindeki "kumpas ve operasyon" süreçlerini sert bir dille eleştirdi. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçmişte CHP’ye yönelik operasyonlarda "aparat" olarak kullanıldığını ve bu süreçlerin ardından kariyerinde olağanüstü bir yükseliş yaşadığını savundu.

"Hukuksuzluğun Mimarı Bakan Oldu"

Özel, Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik davalarda görev alan isimlerin ödüllendirildiğini öne sürerek şunları söyledi:



"Bu kadar hukuksuzluğu yapan kişi Adalet Bakanı oldu. Bir gün önce 'tarafsızım' diyen kişi, ertesi gün AK Parti’nin bakanı olarak başarı için çalışacağını söyledi. İstanbul’daki yardımcıları Can Tuncay ve Burak Ceyhan bakan yardımcısı oldu. Ekrem Başkanı tutuklayan hakimin eşi Abdullah Aydoğdu da bakan yardımcısı yapıldı. İBB kumpas davalarında karar veren isimler, Akın Gürlek’in devir teslim törenine katıldı."

"62 Milyon Liralık Villa Tadilatı ve Lüks Yat İddiası"

Bakan Gürlek’in yaşam tarzına ilişkin ağır ithamlarda bulunan Özel, harcamaların bir devlet memuru maaşıyla açıklanamayacağını ifade etti:



"Ortada açıklanamayan bir lüks yaşam var. Akın Gürlek’e bir iş adamı tarafından 540 gün boyunca lüks araç tahsis edildi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler; sadece tadilatına bugünkü kurla 62 milyon lira harcandı. 87 yıllık maaşıyla alamayacağı yat için pazarlık etti. Hollanda’dan alınan o yatın bir eşi şu an Lüksemburg’da bir limanda demirli. Biz bu hukuksuzlukları HSK’ya bildirdik ama kapağını açan olmadı. Bugün ise o HSK’nın başkanı bizzat Akın Gürlek oldu."

"452 Milyon Liralık Mal Varlığı"

Basın toplantısında tapu görsellerini paylaşan Özgür Özel, Gürlek’in mal varlığı ile gelirleri arasındaki uçurumu şu rakamlarla özetledi:



"Arkadaşlar elde 12 mülk var, ortalama değeri 325,5 milyon lira. Satılan 4 konutun değeri ise 126,5 milyon lira. Toplamda 452 milyon liralık bir gayrimenkul hacminden bahsediyoruz. 19 yıl boyunca Türkiye’deki en yüksek savcı maaşını alsa, bir kuruş harcamasa biriktirebileceği para 45 milyon liradır. Toplam gelir ise 452 milyon lira. Yani 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı tüm maaşlarını birleştirse bu mülkleri yine alamazlar."

HABER KAYNAK: ANKARA / TEKHA