Yeni müzenin; daha ferah, teknolojiyle uyumlu, depreme dayanıklı ve uluslararası sergileme standartlarına uygun şekilde inşa edileceği belirtildi. Adıyaman'ın köklü tarihine yakışır bir yapının hedeflendiğini ifade eden Şan, özellikle Kommagene Krallığı döneminden günümüze ulaşan eserlerin modern koşullarda sergileneceğini vurguladı.

Açıklamada, proje sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut binanın yıkım çalışmalarına başlanacağı, sonrasında ise temel atma sürecine geçileceği kaydedildi.

Yeni müzenin, hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması hem de kentin turizm potansiyelini artırması bekleniyor. Adıyaman kamuoyunda heyecan oluşturan proje için çalışmaların önümüzdeki süreçte hız kazanacağı ifade edildi.

Kaynak : PERRE