Adıyaman'da deprem sonrası yaşanan barınma, ekonomik sıkıntılar ve esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Alsan, konteyner kentlerin boşaltılması süreci, teslim edilmeyen iş yerleri, kiracıların yaşadığı mağduriyetler, hakediş ödemeleri ve ekonomik darboğaza ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Vatandaş Yalnızca Evinin Değil, Geleceğinin De Kaygısını Taşıyor'

Açıklamasında depremin ardından geçen sürece dikkat çeken Alsan, vatandaşların yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini belirtti. Alsan, 'Depremin üzerinden aylar geçti... Acılarımız hâlâ ilk günkü kadar taze, insanların yükü ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bugün Adıyaman'da vatandaşımız yalnızca evinin değil, geleceğinin de kaygısını taşıyor' ifadelerini kullandı.

Konteyner Kentler Ve Teslim Edilmeyen İş Yerleri Gündemi

Konteyner kentlerin boşaltılacağı yönündeki açıklamalara değinen Alsan, vatandaşların yaşayacağı yeni mağduriyetlere dikkat çekti. Açıklamasında, 'Konteyner kentlerin boşaltılacağı söyleniyor. Peki insanlar nereye gidecek? Elinde anahtarı olmayan vatandaşa 'çıkın' demek kolaydır ama mesele o anahtarı teslim edebilmektir' ifadelerine yer verdi.

Rezerv alanlarda hâlen tamamlanmamış dükkânlar ve teslim edilmeyi bekleyen iş yerleri bulunduğunu belirten Alsan, hak sahiplerinin büyük bir belirsizlik içerisinde olduğunu söyledi. İnsanların yıllardır emek verdiği iş yerlerini ne zaman açacağını bilmediğini kaydeden Alsan, ailelerin geçim kaygısı yaşadığını ifade etti.

'Küçük Esnaf Kepenk Kapatma Noktasına Gelebilir'

Açıklamasında küçük esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Alsan, 'Özellikle küçük esnafımızın durumu içler acısıdır. Dükkanı teslim edilmeyen esnaf konteynerden çıkınca nereye gidecek?' dedi.

Ekonomik şartların ağırlaştığını belirten Alsan, sermayesi tükenen ve borçla ayakta kalmaya çalışan esnafın iş yerinden de mahrum bırakılması halinde şehirde birçok işletmenin kapanabileceğini ifade etti.

Kiracıların Yaşadığı Mağduriyete Dikkat Çekti

Kiracı vatandaşların yaşadığı sorunlara da değinen Alsan, ev sahibi veya iş yeri sahibi olmayan binlerce vatandaşın sessiz şekilde kaderine terk edildiğini savundu.

Konteyner kentlerin boşaltılmasıyla birlikte kiracı esnafın yüksek kira bedelleri nedeniyle iş yapacak yer bulmakta zorlanacağını belirten Alsan, 'Bu insanların sesi duyulmak zorundadır. Çünkü şehir yalnızca binalarla değil, içinde yaşayan insanlarla ayağa kalkar' ifadelerini kullandı.

Hakediş Ödemeleri İçin Çağrıda Bulundu

Yerinde dönüşüm sürecinde çalışan müteahhitler ve emekçilerin hakediş ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alsan, bayram öncesinde birçok kişinin ödeme beklediğini söyledi.

Açıklamasında, 'Şantiyelerde çalışan işçinin de, malzeme bekleyen esnafın da, gecesini gündüzüne katan müteahhidin de gözü kulağı yapılacak ödemelerdedir' ifadelerine yer veren Alsan, hakedişlerin bayramdan önce ödenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Piyasada ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşandığını kaydeden Alsan, yapılacak ödemelerin yalnızca müteahhitleri değil; işçi, usta, nakliyeci ve birçok aileyi doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

'Banka Hesaplarına Bloke Koyulması Kabul Edilemez'

Ekonomik şartların vatandaş üzerindeki etkilerine de değinen Alsan, vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların banka hesaplarına bloke konulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, 'İnsanlar zaten ayakta kalma mücadelesi verirken hesabına bloke konulan bir esnaf nasıl ticaret yapacak, çalışanının maaşını nasıl ödeyecek, ailesinin geçimini nasıl sağlayacaktır?' ifadelerini kullanan Alsan, devletin zor günlerde vatandaşın yanında olması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE