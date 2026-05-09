Adıyaman Belediyesi, siyasetçi ve yazar kimliğiyle hafızalarda yer edinen Adıyamanlı Sırrı Süreyya Önder'in adını yaşatmak amacıyla yapımı tamamlanan park ve okuma salonunu vatandaşların hizmetine açıyor. Yeni Mahalle 26209 Sokak'ta yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın açılışının 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirileceği bildirildi. Açılışa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 'Siyasetiyle, esprileriyle, zekâsıyla, kendine has kişiliğiyle ve barışa olan katkısıyla gönüllerde yer edinen hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder'in hatırasını yaşatmak için, hayırsever hemşehrimiz Abdulgani Binici'nin katkılarıyla yaptığımız parkımızı ve okuma salonumuzu hizmete açıyoruz. Tüm halkımız davetlidir' ifadelerine yer verildi.

7 Bin 500 Metrekarelik Yaşam Alanı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, daha önce Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ile çevresinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde incelemişti.

Parkın 7 bin 500 metrekarelik alana sahip olduğunu belirten Tutdere, bölge için önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturulduğunu kaydetmişti.

'Adıyaman'ın Geleceği İçin Çalışıyoruz'

Başkan Tutdere, açıklamasında, 'Adıyaman'ın geleceği için attığımız her adım, döktüğümüz her metrekare asfalt bizim için bir onur, bir sorumluluktur. Hedefimiz yaz sezonu boyunca, kış şartları ve altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan tüm yollarımızın standartlarını yükseltmektir. Sadece Yeni Mahalle'de değil; Sümerevler ve diğer tüm mahallelerimizde yama ve serim ekiplerimizle sahadayız. Adıyaman'da ulaşımı konforlu hale getirene kadar mesaimiz ara vermeden sürecektir' ifadelerini kullanmıştı.

