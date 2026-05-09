Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin fedakârlığın, sevginin ve merhametin en güçlü temsilcileri olduğunu ifade etti.

'Annelerimiz En Kıymetli Varlıklarımızdır'

Annelerin hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıdığını belirten Vali Küçük, 'Annelerimiz; sevginin en saf hâli, fedakârlığın en derin anlamı ve merhametin en güçlü temsilidir. Bizleri büyüten, geleceğimizi ilmek ilmek dokuyan en kıymetli varlıklarımızdır' dedi.

'Bir Milletin Yarınını Anneler Şekillendiriyor'

Türk milletinin anneliği en yüce değerlerden biri olarak gördüğünü ifade eden Küçük, 'Bizler, anneliği en yüce değer bilen bir inancın ve köklü bir kültürün mensuplarıyız. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla büyüyen bir millet olarak onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Çünkü bir anne sadece bir evladın değil, bir yuvanın umudu ve bir milletin yarınıdır' ifadelerini kullandı.

Vali Küçük, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Annelerimiz... Sevginin en saf hâli, fedakârlığın en derin anlamı, merhametin en güçlü temsilidir. Hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyan, gecesini gündüzüne katarak bizleri büyüten, geleceğimizi ilmek ilmek dokuyan en kıymetli varlıklarımızdır.

Bizler; anneliği en yüce değer bilen bir inancın ve köklü bir kültürün mensuplarıyız. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla büyüyen bir millet olarak, onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Çünkü bir anne, sadece bir evladın değil; bir yuvanın umudu, bir milletin yarınıdır.

Tarih boyunca nice zorluklara göğüs geren, vatanı için evlatlarını toprağa emanet eden, gözyaşını yüreğine akıtan kahraman annelerimizin fedakârlığı, bu toprakların en güçlü teminatıdır. Onların yetiştirdiği evlatlar sayesinde bu aziz vatan dimdik ayakta durmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı günde; başta şehit annelerimiz olmak üzere, sevgiyle hayatımıza yön veren, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice güzel günler diliyorum.

Aile kurumunun temelini oluşturan, hayatın en zor ama en kutsal görevlerinden birini sevgiyle üstlenen, merhamet ve şefkatiyle yüreklerimizi kuşatan, değerli annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyor, bütün annelerimize saygılarımı sunuyorum.'

Kaynak : PERRE