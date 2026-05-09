AKYOL Derneği, sosyal yardım çalışmaları kapsamında , Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şeyhbaba Mahallesi'nde ikamet eden engelli bir vatandaşa elektrikli sandalye desteğinde bulundu. AKYOL Derneği Başkanı Yusuf Aslan, Şeyhbaba Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda AK YOL Derneği Başkan Vekili olan Güllü Türk aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşa elektrikli sandalye ulaştırdıklarını belirtti.

Başkan Aslan açıklamasında, 'Bugün, Şeyhbaba Mahalle Muhtarımız ve aynı zamanda AK YOL Derneği Başkan Vekilimiz kıymetli Güllü Türk aracılığıyla engelli bir ablamıza akülü tekerlekli sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşadık' dedi.

Bir insanın hayatına dokunabilmenin önemine dikkat çeken Başkan Aslan, 'Bir insanın hayatına dokunabilmek, onun duasını alabilmek dünyadaki en büyük zenginliklerden biridir. Rabbim bizlere her zaman ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmayı nasip etsin inşallah' ifadelerini kullandı.

Destek verenlere teşekkür eden Başkan Aslan, 'Bu anlamlı hayra vesile olan, emeği geçen, destek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim yapılan tüm yardımları hayır hanesine yazsın. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetlere vesile olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE