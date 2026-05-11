Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde Kahta, uluslararası düzeyde önemli bir ilmi buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kâhta Belediyesi'nin paydaş olduğu ve Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Sahabe ve Safvan b. Muattal Sempozyumu' kapsamında Kahta'ya gelen yerli ve yabancı akademisyenler, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret etti.

07-09 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen ve 'Sahabe ve Kardeşlik Hukuku' temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma; Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından gelen akademisyenleri makamında ağırlayan Başkan Hallaç, Kahta'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında kapsamlı bilgiler vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program kapsamında akademisyenler, Safvan Bin Muattal Camii ve Külliyesi başta olmak üzere Kâhta'nın tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etti. İlçenin manevi mirası ve kültürel zenginlikleri, konuk akademisyenlerden büyük ilgi gördü.

Sempozyum programında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, bu yılki sempozyumda yalnızca ilmî bir konunun değil; insanlığın bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu kardeşlik, merhamet ve birlikte yaşama ahlâkının ele alındığını ifade etti.

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise konuşmasında, Safvan b. Muattal'ın iffetli, sadık ve vakar sahibi kişiliğiyle sahabe ahlakının önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, kabrinin Adıyaman'da bulunmasının şehre önemli bir manevi sorumluluk yüklediğini söyledi. Başkan Hallaç ayrıca, Kâhta'nın yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda manevi değerleriyle de önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Böylesine anlamlı bir sempozyumun Kâhta'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hallaç, programa emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Hallaç, sempozyumun ilim dünyasına ve toplumsal birlik anlayışına önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.