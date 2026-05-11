Adıyaman'da öz kızı tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen 80 yaşındaki anne hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anneler Günü'nde Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de A.S., isimli 80 yaşındaki anne, iddialara göre kızı R.K'nin şiddetine maruz kaldı. Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.