Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde konuşma güçlüğü yaşayan kişileri dua ederek ve ağızlarına anahtar koyarak tedavi ettiğini öne süren bir kişinin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye’nin birçok ilinden aileler çocuklarıyla birlikte Viranşehir’e gitmeye başladı.

Viranşehir’de yaşayan Seyit Cuma Tufehi’nin konuşamayan çocukların ağzına anahtar koyup dua ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Herhangi bir ücret talep etmediği belirtilen Tufehi’nin evinin önünde yoğunluk oluşurken, farklı şehirlerden gelen aileler çocuklarının konuşma sorununa çözüm bulabilmek için sıraya girdi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Geldiler

Sosyal medyada yayılan videoların ardından Adana, Konya ve farklı şehirlerden çok sayıda aile Viranşehir’e geldi. Bazı vatandaşlar çocuklarının konuşmaya başladığını ifade ederken, bazı aileler ise umutla yeniden gelmeyi düşündüklerini söyledi.

Adana’dan gelen Salih Gülağacı, oğlunun kekemelik sorunu nedeniyle Viranşehir’e geldiklerini belirterek, olumlu sonuç aldıklarını ifade etti.

Konya’dan gelen İmam Bakır Özkan ise çocuklarının konuşma güçlüğü yaşadığını belirterek umutla geldiklerini söyledi.

Sosyal Medyada Milyonlarca Kişi İzledi

İnternette hızla yayılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Görüntülerin ardından Viranşehir’de yoğunluk oluşurken, çok sayıda kişinin telefonla arayarak bilgi aldığı öğrenildi.

Seyit Cuma Tufehi ise yaptığı açıklamada şifanın Allah’tan geldiğini ifade ederek insanların inançla geldiğini söyledi.