Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında yürüttüğü yol çizgi, trafik levhası ve yönlendirme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla ulaşımda güvenlik ve konforun artırıldığı bildirildi.

Viranşehir, Hilvan, Suruç ve Eyyübiye Kırsalında Trafik Levhası ve İşaretleme Çalışmaları Tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Halfeti-Bozova-Birecik güzergahı başta olmak üzere Viranşehir, Hilvan, Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde yol çizgi, trafik levhası ve yönlendirme uygulamaları tamamlandı.

Halfeti-Bozova-Birecik Güzergahında Yol Çizgi ve Yönlendirme Uygulamaları Hayata Geçirildi

Çalışmalar kapsamında özellikle Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri arasındaki grup yollarında modern ekipmanlarla yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi. Yeni asfalt kaplama üzerine yapılan çift taraflı çizgilerle sürüş güvenliği artırılırken, reflektif boyalar sayesinde gece görüşünün güçlendirildiği ifade edildi.

Halfeti'ye bağlı Karaotlak, Sütveren, Balaban, Argıl-Günece, Tavşaveren, Üç Ayak, Beyburç ve Mağarcık mahalleleri ile Bozova'nın Sığırcık Mahallesi arasındaki güzergâhta viraj uyarı levhaları, sollama yasağı işaretleri ve yönlendirme tabelalarının standartlara uygun şekilde yenilenerek montajının tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan Viranşehir ilçesine bağlı Büyüktopça Mahalle yolu ile Hilvan ilçesine bağlı Çamurlu, Karpuzlu ve Kaymaz mahalle yollarında da trafik levhası çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Suruç, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ise trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE