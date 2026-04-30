Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve 29 Nisan 2026 tarihli, 2026/123 sayılı kararname ile mülki idare amirliklerinde önemli görev değişimleri yapıldı. Yayımlanan ekli listeye göre çok sayıda vali ve üst düzey bürokratın görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında en dikkat çeken atamalardan biri Ankara Valiliğinde yaşandı. Mevcut Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak görevlendirildi. Canbolat'tan boşalan Aydın Valiliği koltuğuna ise Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Adıyaman'a atanan deprem sonrası ihya sürecini yöneten Adıyaman Valisi Osman Varol getirildi.

Osman Varol nereli? Hangi Üniversite Mezunu?

Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanarak yükseköğrenimine başladı.1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik programına katıldı. Kaymakam adaylığı sürecinde staj ve eğitim programlarını sürdürürken, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki yüksek lisans programını ve Nottingham Üniversitesi'nde 'Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi' alanındaki yüksek lisans programını tamamladı.

Kaynak : PERRE