Adıyaman'da hafif ticari araçla ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi üzerinde Hasari Y. yönetimindeki 02 AFL 069 plakalı motosiklet ile Nurullah K. idaresindeki 34 AEJ 009 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasari Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.