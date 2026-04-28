Adıyaman’da yaşanan olayda, bir genç evinin bahçesinde yaşamına son vermek istediği sırada komşusunun dikkati sayesinde kurtarıldı. Merkez Musalla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çevrede bulunan bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle genç ipten alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay mahallede kısa süreli hareketliliğe neden olurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi’nde B.A. (31) isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini evinin bahçesine astı. Bu sırada durumu fark eden komşusu hemen müdahale ederek ipi kesti.

İpten alınan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından B.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.