Haftanın farklı günlerinde farklı mahallelerde hizmet veren kontrol noktalarında vatandaşlar, satın aldıkları sebze ve meyveleri belediyenin terazilerinde yeniden tartabiliyor. Uygulama ile alışverişlerde şeffaflığın ve güven ortamının artırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar Uygulamadan Memnun: 'Gönül Rahatlığıyla Eve Gidiyoruz'

Pazarda alışveriş yaptıktan sonra kontrol noktasını kullanan vatandaşlar, uygulamanın hem denetim hem de tüketici haklarının korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Mehmet Uyanık, 'Çok iyi bir uygulama. Hiç olmazsa müşteriler alışverişlerinden emin oluyor. Zabıta ekiplerinin bu denetimi sayesinde süreç kontrol altında tutuluyor, belediyemiz çalışıyor' dedi.

Uygulamanın esnaf ile vatandaş arasındaki güveni pekiştirdiğini söyleyen Ali Kebenç ise şu ifadeleri kullandı:

'Bu uygulama, halkımızın terazi konusundaki şüphelerini gideriyor. Ürünleri getirip burada tartıyor ve gönül rahatlığıyla evimize gidiyoruz. Olası bir hak kaybı veya kantar hatası burada açığa çıkıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin bu adımını çok doğru ve yerinde buluyor, belediyemize ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz.'

Uygulamanın kentte bir ilk olduğunu vurgulayan Bahri Yılmaz da, 'Vatandaş tarttığı zaman kafasında 'Acaba bir eksik var mı?' sorusu kalmıyor, burada ikna oluyor. Ben de aldığım 5 farklı ürünü tarttım ve hepsinin gramajı doğru çıktı.' diye konuştu.

Esnaf Odası'ndan Tam Destek: 'Siyaset Üstü Bir Güven Uygulamasıdır'

Uygulamayı değerlendiren Adıyaman Pazarcılar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Menteş, projenin esnaf ile vatandaş arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini belirterek, 'Adıyaman Belediyesi'nin başlattığı bu uygulamaya esnaf olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapması ve esnafımızla güven tazelemesi açısından oldukça güzel bir adım. Esnafımız da vatandaşımız da bu konuda son derece duyarlı. Zabıta ekiplerimizle sürekli irtibat halindeyiz ve bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tüketicinin güveni ve sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu, vatandaş ile esnaf arasındaki güveni tesis eden siyaset üstü bir uygulamadır. Hassasiyetlerinden dolayı bizzat teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE