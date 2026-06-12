Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, biyokaçakçılık faaliyeti yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında toplam 2 milyon 97 bin TL idari para cezası uygulandığını ve yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan yapılan açıklamada, 'Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.' denildi.



Türkiye'nin doğal mirasının korunması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE