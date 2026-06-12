Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sınava girecek öğrenciler ile sınavda görev yapacak personele başarı dileklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, mesajında öğrencilere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, '13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarı; sınavda görevli ekip arkadaşlarıma görevlerinde kolaylık diliyorum' ifadelerini kullandı.

LGS kapsamında Adıyaman'da da yüzlerce öğrencinin sınav heyecanı yaşayacağı belirtilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınavın sağlıklı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE