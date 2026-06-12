Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit edildi. Marketler, zincir mağazalar ve çeşitli satış noktalarında yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden ürünler raflardan kaldırılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin market ve gıda satış noktalarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler raflardan kaldırılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirildi.

Marketler, zincir mağazalar ve çeşitli gıda satış noktalarında yapılan denetimlerde süt ve süt ürünlerinden paketli atıştırmalıklara, içeceklerden et ve tavuk ürünlerine kadar birçok ürünün son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler ekipler tarafından raflardan toplatılarak satıştan kaldırıldı. Denetimler sonucunda el konulan ürünlerin bir kısmı ilgili mevzuat doğrultusunda imha edildi. Değerlendirilebilir durumda olan bazı ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderilerek geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.

Kurallara aykırı şekilde tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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