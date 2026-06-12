Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Altınşehir Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Musa B. isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Musa B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.

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