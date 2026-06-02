Adıyaman'da Millet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, 80 LK 944 plakalı otomobil Millet Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.