Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel C. (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Veysel C. ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.

Aynı aileden 3 kişi kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.