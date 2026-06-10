Adıyaman'da yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Yılboğa, yaşadığı binanın 5. katından atlayarak hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerin ardından Yılboğa'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gelen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında ikamet eden 70 yaşındaki İbrahim Yılboğa isimli kişi kaldığı binanın 5.katından atladı. Kaldırıma düşen Yılboğa, hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması üzerine cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşamına son veren İbrahim Yılboğa’nın daha önceden de intihar teşebbüsünde bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yunus Yaşar-Adıyamanlılar Net