Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklarda kasis ve yol çizgi uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Özellikle öğrenci yoğunluğunun bulunduğu okul çevreleri ile araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürütülen uygulamalarla sürücü hızının düşürülmesi, yaya geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor. Okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığı bildirildi.

Abdurrahman Tutdere, trafik güvenliğine yönelik uygulamaların planlı şekilde sürdüğünü belirterek, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu anlayışla özellikle okul çevrelerinde trafik düzenini güçlendirmek, sürücülerimizi daha dikkatli olmaya teşvik etmek ve yaya güvenliğini artırmak için kasis ve yol çizgi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Amacımız; hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, çocuklarımızın okullarına güvenle ulaştığı, daha düzenli ve daha güvenli bir Adıyaman oluşturmaktır' dedi.

