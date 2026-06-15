Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 30 Haziran'da tahliye edilmesi planlanan konteyner kentlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adıyaman'da halen binlerce depremzedenin konteyner kentlerde yaşamını sürdürdüğünü belirten Alsan, kalıcı konutlarına yerleşemeyen vatandaşların yeni mağduriyetlerle karşı karşıya kalmaması gerektiğini ifade etti.

Adıyaman'da 24 konteyner kentte yaklaşık 30 bin kişinin yaşamını sürdürdüğünü belirten Alsan, özellikle kura sonucu konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların teslim sürecine ilişkin belirsizlik nedeniyle endişe yaşadığını söyledi.

Kentte kuraları çekilen yaklaşık 5 bin sosyal konutun teslim sürecinin henüz netleşmediğini ifade eden Alsan, bu konutların yaklaşık 3 bininin halen konteyner kentlerde yaşayan hak sahiplerine tahsis edildiğini dile getirdi.

Kalıcı konutları teslim edilmeyen vatandaşların tahliye sonrasında nerede barınacağının netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Alsan, depremzedelerin yüksek kira bedelleri ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Deprem sonrası kiralık konut piyasasında yaşanan fiyat artışlarının vatandaşları zor durumda bıraktığını kaydeden Alsan, geçici süreliğine dahi olsa ev kiralamanın birçok aile açısından ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, sosyal konutların teslim süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, konutların belirtilen tarihe kadar teslim edilememesi halinde konteyner kentlerin tahliye süresinin uzatılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Depremzede vatandaşların yeni bir barınma problemiyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini ifade eden Alsan, tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket ederek süreci sağlıklı şekilde yürütmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Adıyamanlılar Net olarak deprem konutları ve konteyner kentlerle ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.