Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat dönemine sayılı günler kala çıkan yangın, üreticiyi büyük zararla karşı karşıya bıraktı. Karatepe mevkiinde bulunan ve hasada hazır durumdaki 93 dönümlük buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında ekili alan zarar gördü.

Yangın, Araban ilçesine bağlı Karatepe mevkiinde üretici Cahit Doğru'ya ait makarnalık sert buğday ekili tarlada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlanın farklı noktalarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan olayın ardından çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, özellikle hasat döneminde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Altun, hasada hazır tarım alanlarından geçen sürücülerin ve vatandaşların çevreye yanıcı madde atmaması gerektiğini ifade ederek, üreticilere de ürünlerini vakit kaybetmeden hasat etmeleri çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, zarar gören alanın tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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