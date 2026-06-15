Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Muharrem ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni hicri yılın Türkiye, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Muharrem ayının manevi değerlerine dikkat çeken Alsan, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesi çağrısında bulundu.

Muharrem ayının sabır, paylaşma, vefa ve manevi muhasebe açısından önemli bir dönem olduğunu ifade eden Alsan, bu günlerin toplumsal dayanışmayı artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Muharrem ayının insanlara merhameti, paylaşmayı ve kardeşliği hatırlattığını kaydeden Alsan, kırgınlıkların geride bırakılması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumun her kesiminin dayanışma ruhunu canlı tutmasının önemine değinen Alsan, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Birlik ve beraberliğin milletin en önemli gücü olduğunu vurgulayan Alsan, Muharrem ayının paylaşma kültürünü güçlendirmesini, gönüller arasında köprüler kurulmasına katkı sunmasını ve toplumsal dayanışmayı artırmasını temenni etti.

Mesajının sonunda yeni hicri yıl dolayısıyla iyi dileklerini paylaşan Alsan, Muharrem ayının ülkeye, millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

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