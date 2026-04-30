Yurt Dışı Telefonlar Ne Zaman Kapanacak?

Yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kayıt işlemi yapılmadan kullanılan cep telefonları için tanınan süre doluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen denetimler kapsamında, 120 günlük kullanım süresi sona eren cihazlar 1 Mayıs itibarıyla iletişime kapatılabilecek. Bilhassa aynı pasaport üzerinden ikinci kez kaydedilen telefonlar için belirtilen tarih son derece mühim.

Yurt Dışı Telefon Imeı Son Kayıt Tarihi Ne Zaman?

Kayıt işlemleri için son tarih 1 Mayıs 2026 olacak. 2026 yılı başında BTK tarafından gönderilen SMS'in ulaştığı tarih baz alınarak 120 günlük süre hesaplanıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar için son kayıt tarihi Mayıs ayının ilk günlerinden sonraya da sarkabilecek.

Yurt Dışı Telefonlar Neden Kapanıyor?

Kayıt dışı kullanım ve sistemin kötüye kullanımının önüne geçmek için yurt dışı kayıtsız telefonlar kullanıma kapatılıyor. Özellikle çift SIM kartlı telefonlarda bulunan iki ayrı IMEI numarasının tek pasaport üzerinden kullanılması gibi yöntemlerle yapılan usulsüzlükler tespit ediliyor. Bu tür kullanımın engellenmesi amacıyla BTK denetimleri sıkılaştırırken, kayıt işlemi yapılmayan veya usulsüz kullanılan cihazlar aşamalı olarak iletişime kapatılıyor.

Kaynak : PERRE