Adıyaman Nemrut Dağı’ndan yola çıkan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekipleri, yaklaşık 7 saatlik yolculuğun ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine ulaştı. Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan uluslararası organizasyon, geçtiği şehirlerde ilgi görmeye devam ediyor.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı ralli kapsamında ekipler, Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ederek bölgenin tarihi mirasını yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, tarihi alanda hatıra fotoğrafı çekerek kültürel mirasa dikkat çekti.

“Türkiye’nin Güzelliklerini Dünyaya Tanıtıyoruz”

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, toplam yolculuğun yaklaşık 1,5 ay süreceğini belirterek organizasyonun farklı ülkelerden katılımcıları buluşturduğunu söyledi. Serin, rallinin Türkiye’nin kültürel ve insani yönünü dünyaya tanıtmayı amaçladığını ifade etti.

Ralliye Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye’den katılımcıların yer aldığı bildirildi.

Rallinin Son Durağı Nepal Olacak

Geceyi Ahlat’ta geçirecek ekiplerin daha sonra Erzurum Palandöken’e hareket edeceği öğrenildi. Almanya’dan başlayan organizasyonun Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Nepal’de sona ereceği belirtildi.