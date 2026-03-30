NATO Savunma Unsurları İran Kaynaklı Tehdidi Doğu Akdeniz'de İmha Etti

Milli Güvenlik İçin Tüm Tedbirler Alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."