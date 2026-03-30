Soruşturma Süreci ve Görevden Uzaklaştırma

28 Şubat tarihinde başlatılan soruşturma neticesinde, aralarında Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tanju Özcan ve Süleyman Can, 2 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İçişleri Bakanlığı tarafından Özcan ve Can görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Mahkemeden "Delilleri Karartma Şüphesi" Vurgusu

Şüpheli avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilen tutukluluk değerlendirme duruşmasında mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin sürdüğüne dikkat çekti. Karar metninde şu ifadeler yer aldı:



“Tutuklu bulunan şüpheliler Süleyman Can ve Tanju Özcan'ın üzerlerine atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında yer alan market yetkililerinin birbirleri ile uyumlu ve örtüşen beyanları, reklam sözleşmeleri ile yapılmış ödemeler, sözleşme imzalamak istemeyen marketlere yapılan denetim ve bu denetim sonucu uygulanan idari yaptırım kararları dikkate alındığında marketlerin Bolu Bel. A.Ş. ile reklam sözleşmesi imzalaması için market yetkililerine icbarda bulunduklarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, soruşturma dosyasında yer alan beyanların içeriği, şüphelilerin beyanda bulunan mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurarak delilleri karartma şüphesinin bulunması, delillerin toplanma aşamasında olması, tutuklama kararında belirtilen gerekçelerin varlığını sürdürüyor oluşu dikkate alındığında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulü ile şüphelilerin ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına.”

Mahkeme, marketlerin belediye iştiraki olan Bolu Bel. A.Ş. ile reklam sözleşmesi imzalamaya zorlandığına dair somut delillerin ve tanık beyanlarının varlığını gerekçe göstererek tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.



