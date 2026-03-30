Olay, 29 Mart 2026 Pazar günü saat 00.10 sıralarında Çiğli'deki Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun yangın merdivenlerini kullanarak içeri sızmaya çalışan ve çevrede uygunsuz davranışlar sergileyen bir şahsın görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen emniyet ekipleri, şüpheli U.K.'yi kaçmaya fırsat bulamadan yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir Valiliği'nden Açıklama: Şüpheli Tutuklandı

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda, 29.03.2026 pazar günü saat 00.10 sıralarında, şüpheli bir şahsın yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine emniyet güçlerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiş, şüpheli U.K. olay yerinden uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alınmıştır. U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatılmış, yurt müdürü N.D.D. bugün itibarıyla görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

