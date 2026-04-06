İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, binanın restorasyonu ve Vakıflar müdahalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2007-2008 Yıllarına Ait Fotoğraflar Paylaşıldı

Başkan Tugay, Meslek Fabrikası'nın 2007-2008 yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak, binanın belediye personeli ve kaynaklarıyla on yıl boyunca restore edildiğini vurguladı. Tugay, paylaştığı mesajda, 'Gelip de sahipsizin malına çöker gibi el koyduğunuz, İzmir halkına ait tarihi Un Fabrikasının 2007, 2008 yıllarına ait fotoğraflara bakın. Neredeydiniz o yıllarda? Belediye personeliyle parasıyla 10 yıl emek ve kaynak harcamış bu hale getirmek için' ifadelerini kullandı.

Vakıflar Müdahalesi 'Haksız ve Kabul Edilemez'

Başkan Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müdahalesini 'haksız ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Meslek Fabrikası'nın restorasyon sürecinde Vakıflar'ın herhangi bir katkısının bulunmadığını belirten Tugay, 'Vakıflar mı yaptı bu işi? Bu binada vakıflarınızın hiçbir hakkı yok. Sizin bu haksızlığınız hiçbir vicdanda kabul görmez. Hep ayıplanarak hatırlanacaksınız' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Tek Sağlık Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldığı yurt dışı programının ardından İzmir'e dönecek olan Başkan Tugay'ın, akşam saat 18.30'da Meslek Fabrikası önünde yapılacak basın açıklamasına katılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE

HABER: İZMİR (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ