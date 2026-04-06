İzmir'de, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesi üzerine polis tarafından ablukaya alınması ve tahliye işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili gelişmeler sürüyor. Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan binada tespit çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlemin usulsüz olduğunu belirterek hukuki itirazda bulundu. Binada eğitimlerde kullanılan teknik malzemelerin uzman personel beklenmeden söküldüğü ifade edildi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Meslek Fabrikası önünde yaptığı açıklamada, binanın İzmir'e ait olduğunu belirterek, tahliye girişiminin hukuksuz olduğunu söyledi. Arslan, işlemin durdurulması gerektiğini ve hukuki süreçlerin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İzmir'de bulunan Elektrik Fabrikası'nın işaret edilerek, 'Orayı ayağa kaldırın, ne yapmak istiyorsanız orada yapın' dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, binlerce kişinin eğitim aldığı kurumun tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Güç, ülkenin ekonomik sorunları, işsizlik, madde bağımlılığı ve barınma krizine dikkat çekerek, hükümetin konuyu basite indirgediğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, binanın 1926'dan beri belediyeye ait olduğunu ve darbe döneminde dahi mülke bu şekilde el konulmadığını söyledi. Tugay, hukuki belgeleri ortaya koyduklarını belirterek, yapılan işlemin hukuksuz olduğunu vurguladı.

Bina önünde tahliye girişimi sırasında gergin anlar yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri binayı boşaltmak amacıyla müdahalede bulunurken, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can arasında görüşmeler gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve yardımcıları da alanda hazır bulundu. İşçiler ve yurttaşlar tahliyeye tepki gösterdi.

Meslek Fabrikası, uzun yıllardır İzmir halkına hizmet veren ve binlerce kişiye eğitim sağlayan bir kurum olarak tanımlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında satın alınan binada, hukuki süreçler devam ederken tahliye ve polis ablukası uygulamalarının sürmesi dikkat çekiyor.

