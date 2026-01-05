İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Adliyesi'ne 2017 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye mübaşiri Musa Can için anma programı düzenlendi.

Adliyenin protokol girişinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Sekin ve Can için hazırlanan 'İsimleri kalbimizde, izleri her yerde' adlı video gösterimi yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adliye personeli ve Fethi Sekin'in meslektaşlarının duygu ve düşüncelerinin yer aldığı videonun izlenmesi sırasında, şehit yakınları ile törene katılanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

BAKAN TUNÇ VE DANIŞTAY BAŞKANI YİĞİT'İN MESAJLARI OKUNDU

Anma töreninde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in gönderdiği mesajlar okundu.

'FETHİ SEKİN ADINI MİLLETİN GÖNLÜNE ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI'

Törende konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Türkiye'nin huzurunu, milletin birlik ve beraberliğini hedef alan hain saldırı karşısında Fethi Sekin'in canı pahasına teröristlere geçit vermediğini söyledi.

Sekin'in adını milletin gönlüne altın harflerle yazdırdığını belirten Aydoğdu, saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can'ın da adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taçlandırdığını ifade etti.

Türk milletinin yüzlerce terör örgütünü yok ettiğini vurgulayan Aydoğdu, 'Türk milletinin karşısında hiçbir bölücü ve yıkıcı terör örgütü tutunamamıştır ve tutunamayacaktır. Tüm terör örgütü mensuplarına sesleniyorum, tuttuğunuz yol asla yol değildir. Hezimete uğrayacaksınız. Hezimete uğramadan, tuttuğunuz bu yanlış yolu bırakın, devletin şefkatli kollarına ve Türk adaletine kendinizi teslim ediniz' ifadeleri kullanıldı.

'TERÖRÜN EN KORKTUĞU ŞEY ADALETTİR'

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu topraklarda ayakta kalabilmesi için Fethi Sekin ve Musa Can gibi canını ortaya koyan insanların varlığına dikkat çekti.

Acar, 'Adalete saldırıyorlar çünkü terörün en korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar çünkü meşru otorite terör bakımından onlara göre çok kötü bir şey.' ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin'in bir trafik polisi olduğunu hatırlatan Acar, 'Terörle mücadele ekibinden bir polis değildi. Ancak böyle bir durumla karşılaşınca vazifenin anlık icra edilmesi gerektiğini bilerek hareket etti. Sonunda şehadet ihtimali vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve polisi burada tüm ihtimalleri silip attı. Hain teröristleri etkisiz hale getirdi, kendisi de şehadete erdi.' diye konuştu.

'ADALET SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Fethi Sekin ve Musa Can'ın isimlerinin vatandaşların kalbine altın harflerle kazındığını söyledi.

Sekin'in hiç tereddüt etmeden canını ortaya koyarak saldırının önüne geçtiğini ifade eden Yeldan, 'O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil, adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran bir siper, devletini kendi bedeniyle savunan bir kahraman olmuştur. Sekin, ölümü göze alarak attığı her adımda 'adalet sahipsiz değildir' gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiştir' ifadelerine yer verildi.

Program, İzmir İl Müftü Vekili Şakir Kırkız'ın duasının ardından, Fethi Sekin'in anıtına ve şehit olduğu noktaya karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE