Sevilen ilahileri ve içten yorumlarıyla programa konuk olan Grup Ravza, sahur bereketini ilahi nağmeleriyle taçlandırarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan programda, ilahi repertuvarının seçkin eserlerini seslendiren Grup Ravza, hem stüdyodaki izleyicilerden hem de ekran başındaki milyonlardan tam not aldı. Özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun olarak seçilen eserler, manevi atmosferi daha da derinleştirirken, sahur vaktinin huzurunu evlere taşıdı.

İlahi Nağmeleriyle Manevi Atmosferi Güçlendirdiler

Grup Ravza'nın seslendirdiği ilahiler, programın genel akışına anlamlı bir katkı sundu. İlahi aralarında yapılan sohbetlerde, birlik, kardeşlik ve maneviyat vurgusu ön plana çıkarken, okunan eserler bu mesajları adeta gönüllere nakşetti. İzleyiciler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gruba övgüler yağdırdı.

Adıyamanlı sanatçılardan oluşan Grup Ravza, sahne performansındaki uyum ve samimiyetiyle dikkat çekti. Uzun süredir ilahi ve tasavvuf müziği alanında çalışmalar yürüten grup, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği programların ardından böylesine geniş izleyici kitlesine sahip bir yayında yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Adıyaman'ın Kültürel Zenginliğini Ekranlara Taşıdılar

Adıyaman'ın kültürel ve manevi birikimini temsil eden Grup Ravza, program vesilesiyle memleketlerinin adını ulusal ölçekte duyurma fırsatı buldu. Grup üyeleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu ilahiler aracılığıyla yansıtmaya çalıştıklarını ifade ederken, gördükleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programda sahur vaktine kadar süren ilahi dinletisi, izleyicilere hem huzur hem de tefekkür imkanı sundu. Manevi duyguların yoğunlaştığı anlarda stüdyoda duygu dolu görüntüler oluşurken, Grup Ravza'nın güçlü yorumu hafızalarda iz bıraktı.

Ramazan Ekranlarının Vazgeçilmez Programı

Yıllardır Ramazan aylarında ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur, dini sohbetlerin yanı sıra ilahi dinletileriyle de dikkat çekiyor. Grup Ravza'nın konuk olduğu bölüm ise hem içerik hem de manevi atmosfer açısından Ramazan'ın ruhuna uygun bir yayın olarak öne çıktı.

Adıyamanlı Grup Ravza'nın sahur programındaki performansı, yalnızca bir müzik dinletisi olmanın ötesine geçerek, izleyicilere kalpten kalbe uzanan bir gönül köprüsü kurdu. Okudukları ilahilerle gönülleri fetheden grup, Ramazan gecesine anlam katan özel anlara imza attı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE