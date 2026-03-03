En Maksimuma Ulaşacağı Saat

Tutulma Asya, Avustralya, Pasifik Adaları ve Amerika kıtalarında aynı anda izlenebilecek, ancak yerel saatler zaman dilimine göre değişecek.

Kanlı Ay tutulması 14.04'te tam tutulma evresinin başlamasıyla başlayacak. Tutulmanın en etkileyici anı olan maksimum tutulma 14.33'te gerçekleşecek. Tam tutulma evresi 15.02'de sona erecek. Ardından devam eden parçalı tutulma 16.17'de bitecek, yarı gölgeli tutulmanın sona ermesiyle birlikte gökyüzü olayı 17.23'te tamamen tamamlanmış olacak.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

3 Mart 2026'da gerçekleşecek tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine bütünüyle girerek kızıl tonlara bürünecek. 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu gök olayı, belirli bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek; ancak Türkiye'den doğrudan gözlem mümkün olmayacak.

