Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın (4 Mart 2026 Çarşamba) Adıyaman'da hava parçalı bulutlu geçecek. Kent merkezinde en düşük sıcaklığın 4 derece, en yüksek sıcaklığın ise 12 derece olması öngörülüyor.
Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Besni: 2 / 7 derece
Gerger: 4 / 9 derece
Gölbaşı: 0 / 7 derece
Kahta: 3 / 8 derece
Samsat: 3 / 12 derece
Sincik: -1 / 5 derece
Tut: 2 / 7 derece
Kaynak : PERRE
