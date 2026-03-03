Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın (4 Mart 2026 Çarşamba) Adıyaman'da hava parçalı bulutlu geçecek. Kent merkezinde en düşük sıcaklığın 4 derece, en yüksek sıcaklığın ise 12 derece olması öngörülüyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Besni: 2 / 7 derece

Gerger: 4 / 9 derece

Gölbaşı: 0 / 7 derece

Kahta: 3 / 8 derece

Samsat: 3 / 12 derece

Sincik: -1 / 5 derece

Tut: 2 / 7 derece

Kaynak : PERRE