Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, il genelindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumu, yürütülen projeler ve okulların genel işleyişinin gözden geçirilmesi amacıyla yapıldı.

Toplantıda, Adıyaman ilindeki okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri detaylı şekilde ele alınırken, mevcut programlar, öğretim süreçleri ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. İl genelindeki okulların fiziki durumu, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları, eğitim materyalleri ve destek hizmetleri gibi konular da toplantı gündeminde yer aldı.

Ayrıca birim yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan çalışmaların etkinliği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Kaynak : PERRE