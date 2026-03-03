Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarının ardından Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar seviyesini aşarken, arz güvenliğine ilişkin endişeler artışa neden oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Motorin litre fiyatına 6,70 TL, benzine ise 2,50 TL zam yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

LPG (otogaz) grubunda ise 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren 0,65 TL'lik artış beklendiği bildirildi.

Adıyaman Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 60,55 TL

Motorin: 62,70 TL

LPG: 30,74 TL

Zamların pompaya yansımasıyla birlikte Adıyaman'da akaryakıt fiyatlarının yeni seviyelere ulaşması bekleniyor. Araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak : PERRE