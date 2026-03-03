Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette kurum tarafından yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, kurumun görev ve sorumluluk alanına giren konular ele alındı. Yetkililer tarafından yapılan sunumda; sanayi yatırımları, teşvik uygulamaları, teknoloji ve AR-GE çalışmaları ile il genelinde sürdürülen proje ve faaliyetlere ilişkin mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Varol, yürütülen çalışmaların Adıyaman'ın ekonomik ve teknolojik gelişimi açısından önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesinin gerekliliğini ifade etti. İl genelinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Aydın Çavana'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Varol, yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu. İl Müdürü Çavana ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Varol'a teşekkür ederek, kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi sundu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE