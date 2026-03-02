Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kenan Şener ile birlikte 4 kişi, Adana Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Sibel Turan, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

'Haber yapmak suç değildir'

Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Gazetecilik faaliyeti, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde yürütülen anayasal bir haktır. Bir gazetecinin yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alınması ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Gazetecilik suç değildir.'

Basın mensuplarının görevlerini yaparken hukuki sınırlar içerisinde hareket ettiğini belirten Turan, 'Haber alma ve yayma hakkı Anayasa ile güvence altındadır. Elbette her yayın hukuki denetime tabidir; ancak gözaltı tedbiri istisnai ve ölçülü uygulanması gereken bir yöntemdir. Gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesi kabul edilemez' dedi.

'Adli kontrol baskı aracı olarak algılanmamalı'

Kenan Şener ve 4 kişi hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftalık imza şartına da değinen Turan, şunları kaydetti:

'Adli kontrol uygulaması bir tutuklama değildir; ancak gazeteciler üzerinde dolaylı bir baskı unsuru olarak algılanmamalıdır. Meslektaşlarımızın görevlerini özgürce yapabilecekleri bir ortamın sağlanması hem basın hem de toplum yararınadır.'

Turan, sürecin hukuki çerçevede ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirterek, 'Adıyaman Çalışan Gazeteciler Derneği olarak, hangi görüşten olursa olsun mesleğini icra eden tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İncirlik Hava Üssü çevresinden yapılan bir canlı yayın nedeniyle inceleme başlatılmış, söz konusu yayın gerekçe gösterilerek ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener ve diğer şüpheliler, Adana Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE