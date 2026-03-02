Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli istikameti Dilovası Mermerciler mevkiinde sabah saatlerinde bir tırda yangın meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin hızla yayılması üzerine sürücünün aracı emniyet şeridine çektiği öğrenildi. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle otoyolun Kocaeli yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırda ciddi maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KOCAELİ (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE