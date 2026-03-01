'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Meclis'te oluşturulan komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda yeni bir aşamaya geçilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, hukuki düzenlemeler için Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalar hızlandırılacak. Ancak yasal adımların, güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sahadaki gelişmelere ilişkin raporunun ardından hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Sahada yapılan değerlendirmelerde, silah bırakma sürecine ilişkin hareketliliğin sürdüğü ifade edilirken, örgüt elebaşının çağrısının ardından bu yönde gelişmelerin artabileceği değerlendiriliyor.

AK Parti kaynakları, suça karışmamış örgüt mensuplarının mevcut hukuk çerçevesinde Türkiye'ye dönüşlerinin mümkün olabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda söz konusu kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra adli kayıtlarının inceleneceği, suç unsurunun bulunmaması halinde cezaevine girmeden adli kontrol hükümlerine tabi tutulabileceği ifade ediliyor.

Planlanan uygulama çerçevesinde, bu kişilerin kayıt altına alınması, belirli aralıklarla imza vermesi ve ikamet süreçlerinin takibinin yapılması öngörülüyor. Ayrıca topluma uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla rehabilitasyon ve sosyal uyum programlarının devreye alınması planlanıyor. Bu çalışmalar için ilgili kurum temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı bildiriliyor.

Sürece ilişkin resmi açıklamaların ve takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

