Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adıyaman'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Kent merkezinde hava sıcaklığı 7 derece, hissedilen sıcaklık da 7 derece seviyesinde seyrediyor. Nem oranı yüzde 40 olarak kaydedilirken, ortalama rüzgar hızı saatte 3 kilometre, maksimum rüzgar hızının ise saatte 19 kilometreye ulaşması bekleniyor.
İlçelerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
Besni: 6 derece
Gerger: 8 derece
Kahta: 11 derece
Tut: 7 derece
Gölbaşı: 8 derece
Sincik: 3 derece
Samsat: 11 derece
Çelikhan: 2 derece
Önümüzdeki hafta ise kent genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
