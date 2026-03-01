Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adıyaman'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Kent merkezinde hava sıcaklığı 7 derece, hissedilen sıcaklık da 7 derece seviyesinde seyrediyor. Nem oranı yüzde 40 olarak kaydedilirken, ortalama rüzgar hızı saatte 3 kilometre, maksimum rüzgar hızının ise saatte 19 kilometreye ulaşması bekleniyor.

İlçelerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Besni: 6 derece

Gerger: 8 derece

Kahta: 11 derece

Tut: 7 derece

Gölbaşı: 8 derece

Sincik: 3 derece

Samsat: 11 derece

Çelikhan: 2 derece

Önümüzdeki hafta ise kent genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

