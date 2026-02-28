AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 28 Şubat sürecinin yıl dönümünde, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Şan, açıklamasında 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

28 Şubat'ın Anlamı ve Yaşananlar

İshak Şan, 28 Şubat'ı yalnızca bir tarih olarak değil, milletin iradesine vurulmak istenen bir pranga ve siyasetin vesayet altına alınma girişimi olarak tanımladı. O dönemde başörtüsü nedeniyle eğitiminden ve işinden edilen genç kızlar ile inançları nedeniyle dışlanan ve ötekileştirilen insanların olduğunu belirtti. Şan, 'Demokrasiye inanan herkes susturulmaya çalışıldı' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Liderliği ve Mücadele

Şan, 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla millete önderlik ettiğini ifade etti. Açıklamasında, Erdoğan'ın 'Bu dava bitmez' diyerek yılmadığını, usanmadığını ve 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle vesayet rejimine karşı en büyük cevabın verildiğini vurguladı.

Vesayet Odaklarına Karşı Mücadele ve Kazanımlar

Milletvekili Şan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de vesayet odaklarının temizlendiğini belirtti. Başörtüsü yasağının kaldırıldığını, katsayı adaletsizliğinin sona erdiğini, üniversitelerde ve kamuda ayrımcılığın sona erdiğini ifade ederek, demokrasinin güçlendiğini ve milli iradenin hakim kılındığını söyledi.

28 Şubat'ın Unutulmaması ve Gençlere Anlatılması

Şan, Adıyaman İl Teşkilatı olarak yaptıkları basın açıklamasıyla, 28 Şubat'ı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. O dönemde yaşanan acıların hafızalarda taze tutulacağını ifade eden Şan, gençlere başörtülü kızların üniversite kapısından alınmadığını, inançlarından dolayı insanların hor görüldüğünü anlatacaklarını söyledi. Ayrıca, bu karanlık günleri bitiren liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bu hizmetleri milletin iradesiyle AK Parti'nin kazandırdığını aktardı.

Mağdurların Bugünkü Durumu ve Demokrasi Vurgusu

Milletvekili İshak Şan, 28 Şubat'ın mağdurlarının bugün devletin her kademesinde görev aldığını belirterek, bunun demokrasinin güçlendiğinin en büyük göstergesi olduğunu ifade etti. 'Vesayete geçit vermeyen bir Türkiye için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz' diyen Şan, sözlerini şöyle tamamladı:

'28 Şubat sürecinde mağdur olan tüm kardeşlerimize selam olsun. Ve bu karanlık günleri bitiren, demokrasimize sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Ne dedik? Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet!'

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE