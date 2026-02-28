Adıyaman Valisi Osman Varol, Koçali Köyü mevkiinde faaliyet gösteren Eti Bakır Maden İşletmesi'nde düzenlenen iftar programında işçilerle bir araya gelindi.

Osman Varol, maden ocağında görev yapan çalışanlarla iftar sofrasında buluştu. Programda, yerin yüzlerce metre altında görev yapan işçilere çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Vali Varol, il ve ülke ekonomisine katkı sunan emekçilere kazasız ve sağlıklı çalışmalar temennisinde bulundu. İftar programı, yapılan duanın ardından sona erdi.

Haber: Berfin Gürbüz (Perre haber ajansı)

