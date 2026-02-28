AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu dönemin yalnızca siyasi değil, toplumsal ve kültürel açıdan da ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Özhan, 28 Şubat'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında, toplumun geniş kesimlerine yönelik temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir süreç olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yakın tarihinde darbelerden büyük zarar görüldüğünü vurgulayan Özhan, vesayet odaklarının devlet gücünü kullanarak siyaseti şekillendirmeye çalıştığını kaydetti.

Milletvekili Özhan, 28 Şubat'ın yalnızca askeri değil, siyasi, sosyal ve kültürel bir darbe olduğunu, sürecin toplumun önemli bir kesimini hedef aldığını söyledi. Eğitim, çalışma ve sosyal hayat alanlarında ciddi hak ihlallerinin yaşandığını belirten Özhan, özellikle başörtüsü yasağı ve katsayı uygulaması gibi düzenlemelerle birçok vatandaşın mağdur edildiğini ifade etti. Üniversitelerde uygulanan baskıların ve meslek liselerine yönelik katsayı uygulamasının bir neslin geleceğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Özhan, AK Parti iktidarı döneminde bu mağduriyetlerin giderildiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan düzenlemelerle birçok kişinin mesleklerine geri döndüğünü ve haklarının iade edildiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Özhan, '28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine vurulmuş bir darbeydi. Ancak bu millet, vesayet ve darbe girişimlerine karşı duruşunu her zaman göstermiştir. 28 Şubat bin yıl sürmedi, milletimizin iradesi ise ilelebet payidar kalacaktır' ifadelerini kullandı.

